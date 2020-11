Le ministère de la santé étudie la possibilité de solliciter l’aide de médecins tunisiens travaillant à l’étranger

Le ministère de la santé est en train d’étudier la possibilité de solliciter l’aide de médecins tunisiens travaillant à l’étranger dont le nombre est estimé à 3000, a souligné mardi le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, dans une déclaration aux médias lors de la réception d’une aide médicale de la part de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

- Publicité-

En réponse à une question de l’agence TAP sur les solutions proposées par le ministère pour faire face au manque de personnel médical, il a expliqué que le ministère a récemment contacté un certain nombre de médecins tunisiens travaillant à l’étranger qui ont exprimé leur enthousiasme à soutenir la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus.

Mehdi a indiqué que le ministère examinera les mécanismes de les ramener en Tunisie dans le cadre de missions médicales de quelques jours ou de plusieurs mois pour tirer profit de leurs expériences dans différentes spécialités comme la réanimation et l’anesthésie tout en leur attribuant des facilités de transport et d’hébergement.

Il a, toutefois, rappelé que la priorité sera donnée au renforcement des recrutements signalant, dans ce contexte, que le ministère a signé récemment des contrats avec un certain nombre de diplômés en anesthésie et réanimation.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a fait savoir qu’un autre lot de vaccination contre la grippe saisonnière est arrivé en Tunisie et il sera distribué en coordination avec les pharmaciens privés mettant l’accent sur la nécessité de prioriser les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.