Le ministère de l’éducation lance, prochainement, un bouquet de chaines satellitaires éducatives

Le ministère de l’éducation a entamé les préparatifs pour lancer un bouquet de chaines satellitaires éducatives pour un apprentissage à distance, non connectées à Internet afin de garantir un espace éducatif numérique à tous les élèves. Dans un communiqué publié, mardi, le ministère a expliqué que ces chaines fourniront des contenus numériques pédagogiques conformes aux programmes officiels couvrant tous les niveaux scolaires, soulignant que leurs contenus pourront aussi être exploités dans la plateforme édunet par les enseignants dans les différentes matières.

Le ministère a souligné qu’il a choisi la télévision comme moyen stratégique d’enseignement à distance, afin de garantir l’égalité des chances pour tous les élèves et d’augmenter les possibilités d’apprentissage à distance à travers tous les appareils électroniques disponibles à la maison. Le projet qui sera réalisé moyennant 40 millions de dinars environ, figure parmi les priorités du secteur de l’enseignement en Tunisie, lit-on de même source. Le lancement de chaînes de télévision éducatives s’inscrit, selon le ministère, dans le cadre de l’approche adoptée en matière de numérisation de l’éducation et de ses mécanismes, tels que l’inscription à distance, la révision à distance et la communication des résultats à distance, afin d’assurer la continuité du processus d’apprentissage en toutes circonstances et de garantir le droit à l’éducation pour tous.