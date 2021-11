Le ministère des Finances rassure sur les salaires

La directrice générale de la gestion de la dette publique et de la coopération financière au ministère des Finances, Kawthar Babia, a rassuré, mardi, les fonctionnaires et les agents du service public sur le paiement de leurs salaires

- Publicité-

Intervenant sur les ondes de Shems fm, elle a, au passage , pointé les experts économiques qui, a-t-elle dit, ne cessent de parler depuis un an et demi de la faillite de l’Etat tunisien et des salaires non garantis.

Par ailleurs, elle a indiqué que la loi de finances complémentaire pour l’année 2021 a été approuvée, et est en attente de publication au Journal Officiel.