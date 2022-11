Souriez, vous êtes au ministère des finances et de la transparence

Au ministère des finances, la ministre Nemsia Boughdiri fait le black-out sur les chiffres. A bientôt la mi-novembre 2022, les seuls chiffres disponibles sur l’état d’exécution du budget 2022, datent de juin dernier. A 1 mois et demi de la fin de l’exercice 2022, personne ne sait encore de quoi sera fait le budget 2023, et à quelle sauce seront mangées, entreprises et personnes physiques, au travers d’une loi de finances, qui devra être précédée par une LF 2022, complémentaire ou rectificative à vous le choix, dont personne ne sait rien des résultats d’exécution.

Pour se dédouaner de l’accusation de non-consultation des Tunisiens à propos des deux prochaines LF, et du budget de leur Etat, la ministre avait réuni il y a des jours les représentants du conseil supérieur de la fiscalité. Et mis à part une projection, vite fait, de diapositives sans détails, personne n’a pu avoir le moindre écrit sur ce que la ministre prépare pour tout un pays. Circulez, il n’y a rien à voir. Vous êtes au ministère des finances !