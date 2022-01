Le ministère du Commerce souvent désarmé face à la spéculation et les spéculateurs

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations s’est fendu de plusieurs communiqués explicatifs concernant l’augmentation des prix des denrées alimentaires de base, bien qu’il ait démenti tout ce qui circule sur une révision à la hausse des prix du pain, du sucre et de l’huile.

C’est que les prix de vente au public confirment que « les lobbies et les spéculateurs » ont imposé leurs prix… et c’est au citoyen de « payer la facture ».

Où est passé le contrôle ?

AfricanManager a rencontré plusieurs citoyens qui ont exprimé leur mécontentement voire leur colère face à la flambée soudaine des prix, ce qui a détérioré davantage leur pouvoir d’achat… Donc, une question vaut rigoureusement d’être posée : où est passé le contrôle ?

Il y a une pénurie de l’huile végétale subventionnée, le prix des œufs a grimpé à 1600 millimes les quatre, tandis que le sucre en vrac a disparu des étals et a été remplacé par le sucre emballé à 1500 millimes. Cerise sur la gâteau, le prix de l’huile végétale dépasse souvent les 7 dinars…

Ces prix ont véritablement démoli le pouvoir d’achat des Tunisiens, de telle sorte que l’Etat est désormais contraint de ranger ceux qui perçoivent un salaire compris entre 1200 et 1500 dinars dans la liste des « familles nécessiteuses », car les prix ont atteint des niveaux très élevés et certaines familles ne sont plus en mesure d’acheter de l’huile végétale non subventionnée, selon le président de l’Organisation tunisienne d’orientation des consommateurs Lotfi Riahi.

Il a indiqué dans une déclaration à AfricanManager ar que le ministère du Commerce étudie actuellement le dossier des subventions, afin de les diriger vers leurs bénéficiaires, en exigeant que les mesures attendues incluent cette tranche de salariés en raison des prix élevés dans divers secteurs et de leur incapacité à faire face aux dépenses de la vie quotidienne.

Appel pour fixer les marges bénéficiaires

Bien que Riahi n’ait pas nié les efforts déployés par le ministère du Commerce pour lutter contre toutes les pratiques monopolistiques et les hausses de prix illégales, il a appelé à la nécessité de promulguer des lois définissant les marges bénéficiaires à toutes les étapes , de la production à la distribution, et a également appelé au contrôle des marges bénéficiaire dans les grands surfaces , qui dépassent souvent les 35%

Le ministère du Commerce a pris soin d’assurer dans un communiqué qu’il est déterminé à poursuivre ses missions de contrôle au quotidien en améliorant sa coordination avec les parties concernées pour appliquer la loi et lutter contre toutes les tentatives de manipulation et de violation de la transparence des transactions et des accords de soutien et activer les sanctions en coordination avec les gouverneurs et les autorités régionales compétentes, y compris la fermeture des magasins en infraction.

Il a énergiquement nié l’intention qui lui est prêtée de lever la subvention, contrairement à ce qui circule et rappelé que le dossier de la compensation fait partie de ceux soumis à l’examen dans le cadre d’une démarche de réforme visant à le rationaliser et à l’orienter vers ses bénéficiaires sans compromettre le pouvoir d’achat du citoyen, étant noté que cela devra se faire dans le cadre d’une démarche participative et consensuelle avec les différentes parties nationales concernées.

Pour sa part, la directrice générale du commerce intérieur au ministère du Commerce et du développement des exportations, Karima Hammami, a affirmé que la situation d’approvisionnement du marché, que ce soit en matières premières ou en denrées fraîches, est « très normale et satisfaisante » et que les produits agricoles sont disponibles dans les quantités requises et à des prix abordables dans la plupart des cas.

Rappelons que Hammami a expliqué dans une précédente interview avec « AfricanManager. Ar » qu' »il n’y a absolument aucun problème concernant les produits frais ». Elle a, également, souligné, à son échelle que l’État ne réduisait pas les dépenses de subventions et maintenait les mêmes quantités habituelles pour approvisionner