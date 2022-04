Le ministre de l’Economie rencontre à Washington les présidents de la BERD et de la BAD

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd a eu à Washington, des entretiens avec la présidente de la Banque Européenne de la Reconstruction et du Développement (BERD) Odil Renaud-Basso et le président de la Banque Africaine de Développement, (BAD) Akinwumi Adesina sur la coopération financière et technique entre la Tunisie et leurs institutions respectives.

- Publicité-

Selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la planification, les entretiens ont été une occasion pour aborder les priorités des actions de développement en Tunisie au cours de la prochaine étape dans le cadre de la vision stratégique de la Tunisie 2035 et , le plan de développement 2023-2025

Le ministre de l’Economie a, à cette occasion, souligné que l’économie du savoir, le développement humain et le développement régional et la promotion de l’économie verte constituent autant des domaines qui pourraient servir de base pour les futurs programmes de coopération entre la Tunisie et ces institutions.

Il s’agit également, des secteurs des énergies renouvelables, de la santé, de l’industrie pharmaceutique et le partenariat public et privé.

Saïd a présenté lors de ces deux rencontres, les différents axes du programme de réformes mis en œuvre par le gouvernement pour accroître le rythme de croissance et favoriser la reprise économique, soulignant l’attachement et la détermination du pays à renforcer la coopération avec ces deux institutions financières, premiers partenaires de la Tunisie, d’après la même source.

Les deux responsables ont affirmé chacun la disposition de leur institution à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans l’exécution de ses programmes de réformes.

Les entretiens ont eu lieu en marge des réunions annuelles du printemps de la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) qui se déroulent dans la capitale américaine du18 au 22 avril 2022.