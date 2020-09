Le nouveau représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU présente ses lettres de créances

Le nouveau représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies, Tarek Ladeb, a présenté vendredi ses lettres de créance au Secrétariat, annonce l’Organisation onusienne.

Avant sa dernière nomination, Ladeb était ambassadeur et représentant permanent adjoint de la Tunisie auprès des Nations unies à New York à partir d’août 2019, après avoir été directeur des organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères de son pays de 2015 à 2019.

Il a été ambassadeur à Oman de 2011 à 2015, chargé d’affaires à l’ambassade de Tunisie en Égypte de 2010 à 2011, coordinateur des affaires arabes et africaines au ministère des affaires étrangères de 2007 à 2010, et chargé d’affaires de la Tunisie en Irak de 2002 à 2007.

Il a également été chef de mission adjoint pour les ambassades de son pays à Damas, de 1998 à 2000, et en Jordanie, de 1994 à 1998.

Ladeb est titulaire d’une licence ès lettres et d’une licence en traduction, et il a effectué des études de troisième cycle en diplomatie et en relations internationales à l’École nationale d’administration de Tunis.

Né le 15 novembre 1968, il parle l’arabe, l’anglais, le français et le russe.