Le parti travailliste britannique s’engage à reconnaître un État palestinien

Le parti travailliste britannique, qui est largement en tête des sondages avant les élections du 4 juillet, s’est engagé jeudi à reconnaître un État palestinien dans le cadre d’un processus de paix renouvelé.

« La création d’un État palestinien est le droit inaliénable du peuple palestinien », indique le manifeste électoral du parti travailliste, c’est-à-dire l’ensemble des politiques qu’il mettrait en œuvre s’il formait le prochain gouvernement.

« Nous nous engageons à reconnaître un État palestinien en tant que contribution à un processus de paix renouvelé qui aboutirait à une solution à deux États, avec un Israël sûr et sécurisé et un État palestinien viable et souverain.

Le gouvernement conservateur actuel a déjà déclaré que la Grande-Bretagne pourrait reconnaître officiellement un État palestinien avant la fin du processus de paix et que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza devaient se voir offrir « la perspective politique d’une voie crédible vers un État palestinien et un nouvel avenir ».

En mai, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien, suivies par la Slovénie, ce qui a provoqué la colère d’Israël, qui se retrouve de plus en plus isolé après plus de sept mois de conflit à Gaza, souligne le Jerusalem Post.

