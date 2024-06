Le pétrole libyen attire de nouveau les investisseurs

TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips, toutes ces multinationales des hydrocarbures ont récemment investi en Libye. Il y a eu des évolutions ces trois dernières années. Une Banque centrale réunifiée, du changement à la direction de la NOC, la compagnie nationale pétrolière, et la reprise de différents gisements, comme celui d’al-Charara, disputé par les milices encore récemment. Un environnement plus propice aux investissements, selon Zakaria Al Barouni, directeur général de la société d’assurance libyenne Al Baraka : « Il y a maintenant beaucoup d’opérations de la part des entreprises chinoises, turques et européennes. Le gouvernement a garanti à ces entreprises qu’elle a des institutions financières stables, explique-t-il, Les transferts des fonds vers l’extérieur de la Libye sont maintenant possibles et simples, c’est plus flexible pour les entreprises étrangères de venir opérer en Libye ».

Les troubles politiques, suite au « printemps arabe » de 2011 suivi du renversement du régime de Mouammar Kadhafi ont fait fondre les investissements directs étrangers dans le pays. Trop de violences, des attaques à répétition sur des terminaux pétroliers ; les compagnies étrangères avaient rapatrié leurs salariés, rappelle RFI.

Mais la confiance des investisseurs semble être retrouvée. « Nous couvrons l’assurance de guerre, une première en Libye. Nous couvrons les émeutes, les troubles civils, la construction, les risques et l’énergie, détaille l’assureur Zakaria Al Barouni, ces types d’assurances donnent de la sécurité, une tranquillité d’esprit pour les entreprises au cas où de mauvais événements arriveraient à leurs opérations et les infrastructures. Leur argent ne sera pas dépensé en vain ».

- Publicité-