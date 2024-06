Le président congolais en visite d’Etat en Russie

Le président Vladimir Poutine reçoit en Russie le chef d’État congolais, Denis Sassou Nguesso, attendu lundi 24 juin pour une visite d’État de quelques jours. Les deux dirigeants se rencontreront pour discuter et célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou.

Le déplacement de Denis Sassou Nguesso intervient à la suite de la récente visite, les 3 et 4 juin, du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Oyo, le village natal du président congolais.

La dernière rencontre officielle entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine remonte au mois de juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg. À cette occasion, les deux dirigeants avaient discuté de diverses questions de coopération bilatérale, y compris des domaines économiques et militaires, rappelle AfricaNews.

Par ailleurs, Françoise Joly, représentante spéciale du président congolais, mène des discussions pour approfondir les relations entre les deux pays. Les échanges entre les délégations russe et congolaise porteront sur des sujets d’intérêt commun, notamment le développement économique, la coopération militaire et les échanges culturels.

