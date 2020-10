Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu annonce sa démission

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a présenté, mardi soir, sa démission à cinq mois des prochaines élections.

« J’apparais aujourd’hui (ndlr: mardi), pour vous communiquer ma démission et celle du reste du comité de direction », a souligné Bartomeu lors d’une conférence de presse tenue.

« C’est une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs », a déclaré l’ancien dirigeant catalan, cible des critiques après une saison blanche des Blaugranas et une défaite humiliante contre le Bayern (8-2) en quart de finale de Ligue des champions.

Bartomeu a pris les commandes par intérim du Barça en janvier 2014 après la démission de Sandro Rosell, sous le coup d’une enquête judiciaire pour le transfert présumé illicite de Neymar en provenance de Santos à l’été 2013.

Il avait été élu président du club catalan en juillet avec 54% des voix, en devançant notamment Joan Laporta.

