Le président Macron officiellement invité à se rendre au Maroc

Le roi Mohammed VI a adressé un message au président Macron l’invitant officiellement à visiter le Maroc, suite à l’annonce de la reconnaissance officielle par la France de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Roi Mohammed VI a exprimé sa gratitude au Président Macron pour ses vœux chaleureux à l’occasion du 25e anniversaire de la Fête du Trône, ainsi que pour son engagement personnel à renforcer le partenariat entre les deux nations. « Je me réjouis particulièrement de la position claire et forte que la France a adoptée, dans Votre message, sur la question du Sahara marocain », a déclaré le souverain marocain.

Le Roi Mohamed VI s’est également félicité du soutien ferme de la France à la souveraineté du Maroc sur cette région, soulignant que ce soutien renforce la dynamique internationale en faveur de la solution marocaine proposée en 2007. « En reconnaissant le titre légal et les droits immémoriaux du Maroc, la France contribue à mettre fin à un conflit hérité d’une autre époque », a déclaré le roi.

Le message royal souligne l’importance de cette décision pour le peuple marocain et ses forces vives, tout en insistant sur le rôle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, dans la résolution de ce différend régional.

« Grâce à l’évolution significative de la position française et à votre détermination à agir en conséquence sur les plans interne et international, nos deux pays pourront œuvrer de concert pour parvenir à une solution qui respecte pleinement la souveraineté du Maroc sur son Sahara », a-t-il ajouté.

Le Roi Mohammed VI a exprimé son souhait de recevoir le Président Macron au Maroc dans le cadre d’une visite d’État, soulignant les perspectives prometteuses qui s’ouvrent aux deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques, à la faveur de la dynamique positive de leurs relations bilatérales.

« Je serai heureux de vous recevoir au Maroc dans le cadre d’une visite d’État dont les dates seront déterminées par voie diplomatique », a conclu le roi Mohammed VI.

