Le programme de sauvetage de Tunisair au centre d’un conseil ministériel

Les principaux axes du programme de sauvetage de la compagnie aérienne Tunisair, conçu par le ministère du Transport et de la Logistique, ont été au centre d’un conseil ministériel, tenu jeudi après midi, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

- Publicité-

A cette occasion, Mechichi a souligné l’importance du transporteur national et son rôle pivot dans l’économie du pays, en particulier dans les domaines de transport et du tourisme, faisant part de la volonté du gouvernement de mobiliser tous les moyens afin d’aider Tunisair à surmonter ses difficultés, et ce, dans le cadre d’une approche participative, associant tous les partenaires sociaux sociaux, notamment l’UGTT et l’UTICA.

Cependant aucun détail n’a été donné sur ce programme, censé sortir la compagnie nationale du marasme dans lequel, elle se trouve depuis plusieurs années.

D’après le ministère du Transport et de la logistique, un plan de sauvetage pour la compagnie aérienne TUNISAIR, est en cours de préparation, lequel devra être prêt au cours du dernier trimestre de l’année 2021.

Jusqu’à 2020, la compagnie aérienne a enregistré des résultats d’exploitation cumulés négatifs de plus de 1100 MD, sachant que son bilan était positif avant l’année 2010, avec des réserves d’environ 500 millions de dinars (MD).

La situation financière de Tunisair s’est aggravée avec la baisse de sa marge bénéficiaire, en dépit de la prise en charge de l’Etat, en 2014, de ses dettes auprès de L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Ces dettes sont importantes et sont réparties en dettes extérieurs d’une valeur de 509 MD en raison de l’achat des avions en 2014 et dettes intérieures d’une valeur de 406 MD, dont environ 80% de ces dettes sont garanties par l’Etat.

La flotte d’avions en exploitation se compose, actuellement de 9 appareils (avec des problèmes) mais ce nombre d’avions pourrait se limiter à 4 appareils seulement, pendant la saison estivale si des ressources financières ne sont pas mobilisées entre temps. .

Au total, la compagnie aérienne dispose d’une flotte de 29 appareils mais seulement, 18 avions peuvent être entretenus et remis en service tandis que le reste de la flotte est hors service.