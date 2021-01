Le projet d’amendement du cadre juridique du tourisme alternatif à l’examen au ministère

L’avancement du projet d’amendement du cadre juridique du tourisme alternatif, notamment les projets de résidence touristique inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du tourisme et de l’artisant en matière de diversification du produit touristique, était au centre de la séance de travail tenue mercredi, au département. Selon la page facebook du ministère, présidant la réunion, le ministre du Tourisme et de l’artisanat Habib Ammar, a souligné l’importance de cette révision dans la réalisation d’un saut qualitatif dans le domaine du tourisme, en termes de création des projets et d’emplois et de promotion du développement dans les régions rurales. A cet égard, la demande sur ce nouveau mode de résidence touristique est en croissance continue aussi bien par les Tunisiens et les étrangers, a-t-il dit, précisant que la nouvelle loi permettra d’organiser le domaine des résidences touristiques alternatifs et l’investissement dans ce domaine, et d’éviter les projets archiques.

Il a également, souligné l’importance de fournir l’encadrement et l’appui aux investisseurs et d’éviter la complexité des procédures administratives de manière, à permettre aux investisseurs de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions et dans des délais convenables.Ammar a appelé à accélérer la régularisation des projets bloqués, en coopération avec les ministères et les structures concernés notant l’apport des projets des gites ruraux dans la mise en valeur des zones agricoles et la préservation de l’environnement et de la nature.