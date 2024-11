Le raccordement des écoles et lycées au réseau de fibre optique, dans deux semaines

Le ministère des Technologies de la Communication achèvera, dans deux semaines, le raccordement des écoles et lycées dans les différentes régions du pays au réseau de fibre optique, ce qui facilitera aux opérateurs de télécommunication la connexion des zones rurales lointaines au réseau d’Internet, a indiqué le ministre des Technologies de Communication, Sofiene Hemissi, vendredi.

Dans ses réponses aux interventions des députés, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue, au Bardo, pour l’examen du projet de la mission des Technologies de la Communication, Hemissi a fait savoir que 2025 sera l’année de raccordement des zones blanches au réseau à haut débit, afin de consacrer le droit de tout citoyen tunisien à accéder au réseau d’Internet.

Evoquant la technologie mobile de cinquième génération (5G), le ministre a fait savoir que l’opération de dépouillement des offres présentées par les différents opérateurs de télécommunication sera achevée dans quelques jours.

« On oeuvrera, par la suite, pour le lancement des procédures de conclusion de contrats avec les opérateurs », a-t-il noté, ajoutant que la commercialisation de ce service sera entamée, début de l’année 2025.

Sur un autre registre, il a indiqué que son département se penche actuellement sur l’élaboration d’un cahier de charge organisant l’activité des centres d’appels internationaux, et ce, en coordination avec les différents départements concernés.

Evoquant le rôle majeur que joue la Poste Tunisienne dans la présentation de multiples services au citoyen, Hemissi a annoncé l’extension de son réseau, à travers l’ouverture de plusieurs bureaux dans plusieurs gouvernorats, ainsi que la mise en place de plus de 10 bureaux mobiles.

Il a annoncé, aussi, le lancement d’un concours, durant l’année 2025, visant le recrutement de 294 nouveaux agents pour remédier au manque en ressource humaines, dans les bureaux de la Poste Tunisienne.

