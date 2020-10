Le recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger sérieusement rudoyé par le Covid-19

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) s’investit du mieux qu’elle peut pour assurer le recrutement des jeunes tunisiens à l’étranger dans le cadre de la législation en vigueur en leur permettant de bénéficier de tous leurs droits et avantages.

Les opérations de recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger à travers l’Agence Tunisienne de Coopération Technique ont enregistré une baisse de 53% au cours des huit premiers mois de l’année en cours, a fait savoir son directeur général, Borni Salhi.

«L’ATCT a enregistré 981 opérations de recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger dont 462 coopérants ont été placés contre 2097 opérations durant la même période de l’année écoulée» , a-t-il signalé dans une déclaration à l’agence TAP,

D’après la même source, la baisse des recrutements à l’étranger a été enregistrée dans tous les secteurs dont essentiellement l’enseignement supérieur et secondaire, l’administration, les ventes, l’ingénierie mais aussi le cadre paramédical (-14%).

Salhi a expliqué cette baisse par les retombées de la pandémie du coronavirus, la chute des prix du pétrole dans les pays du golfe et la suspension des vols dans plusieurs pays en raison de la COVID-19.

Il a, en outre, signalé que l’agence a organisé des entretiens de recrutement à distance avec des candidats et des employeurs de l’Arabie Saoudite et du Canada.

D’autres entretiens à distance sont prévus à la fin de ce mois d’octobre en coopération avec le ministère canadien de la Migration pour recruter entre 100 et 150 candidats tunisiens, a-t-il ajouté.

On rappelle que L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé, depuis juin dernier, la reprise des entretiens entre candidats et recruteurs étrangers, virtuellement et à distance à son siège de Tunis. Et elle a précisé, que les personnes concernées seront informées des dates prévues par des SMS.

Elle a, dans ce contexte, rappelé aux candidats à ces entretiens la nécessité de respecter les mesures de protection de la santé, de ramener les CV et pièces justificatives enregistrés électroniquement et de se présenter seulement un quart d’heure avant le rendez-vous munis de leurs cartes d’identité.

A noter que l’Agence tunisienne de coopération technique poursuit l’objectif de mettre en place des mesures rapides et efficaces capables de juguler le fléau du chômage en Tunisie. Elle fournit des services qui visent à offrir l’opportunité aux experts et compétences tunisiens de travailler à l’étranger et auprès des institutions internationales avec le souci d’assurer la meilleure adéquation entre les spécialités disponibles et les demandes de recrutement exprimées.