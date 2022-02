Le Registre national des entreprises se rallie à la signature électronique

Une conférence de presse a été organisée par le Registre national des entreprises , mercredi, au cours de laquelle son directeur général, Mohamed Adel Chouari a présenté le RNE vise à collecter des informations et des données relatives aux personnes physiques et morales et aux entités juridiques actives dans le domaine économique et aux associations.

Chouari a affirmé que le RNE œuvre pour la digitalisation et qu’il va intégrer, désormais, la signature électronique afin de faciliter les échanges.