Le renforcement de la coopération tuniso-française au centre d’un entretien entre Mechichi et Le Drian

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est entretenu, jeudi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, et la délégation qui l’accompagne.

Les moyens de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et la France ont été à l’ordre du jour de cet entretien, indique la Présidence du gouvernement dans un communiqué.

Les deux parties ont souligné la nécessité de hâter la mise en œuvre des projets de développement en Tunisie et de renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont aussi évoqué la préparation de la troisième session du Conseil supérieur de la coopération tuniso-française prévu en mars 2021.

Mechichi s’est félicité de la solidité des relations établies entre les deux pays, surtout que la France représente le premier partenaire économique de la Tunisie et le plus important partenaire dans la zone euro en terme d’investissement.

Il a appelé, dans ce contexte, à la nécessité de mener une action commune en vue de renforcer l’investissement et le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

De son côté, le ministre français a déclaré que son pays vise à consolider davantage la coopération avec la Tunisie, en particulier, en cette conjoncture mondiale marquée par la pandémie Covid-19 et le ralentissement de la croissance de la plupart des économies.