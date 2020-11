Le renforcement du partenariat tuniso-français dans le secteur culturel à l’examen

Le ministre des Affaires Culturelles par Interim, Habib Ammar, a reçu, mardi, à la Kasbah, l’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

La rencontre a eu lieu en présence de Youssef Ben Brahim, chef du Cabinet du ministre des Affaires Culturelles, Sophie Renaud, directrice de l’Institut Français en Tunisie (IFT), Faika Aouini, directrice de la coopération internationale et des relations extérieures au ministère des Affaires culturelles et son homologue au ministère du Tourisme, Mouna Mathlouthi.

Elle a été axée sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et la France et le suivi de la situation du secteur culturel en cette période de crise sanitaire qui connaît une nouvelle vague de la Covid-19.

Le ministre des Affaires Culturelles par intérim a présenté les mécanismes d’aide aux créateurs, intellectuels et divers intervenants dans le secteur culturel national qui ont été mis en place depuis le début de la pandémie.

Il a notamment évoqué les aides exceptionnelles et le Fonds Relance Culture (FRC), créés en mars dernier, en plus des mesures annoncées par le Gouvernement au cours d’un Conseil ministériel restreint tenu le 4 novembre courant.

Habib Ammar a souligné l’importance de renforcer la coopération entre le ministère des Affaires Culturelles et celui du Tourisme en vue de renforcer l’image du pays à l’étranger.

A et égard, il a évoqué, en particulier, la valorisation des sites historiques et archéologiques et les circuits touristiques ainsi que le renforcement du tourisme intérieur aussi bien que le tourisme culturel.

Pour sa part, l’ambassadeur français a exprimé la volonté de son pays à développer le partenariat bilatéral dans tous les secteurs créatifs, culturels, artistiques et touristiques ainsi que les industries culturelles et créatives numériques. Le but étant d’appuyer l’expérience démocratique en Tunisie et de renforcer les partenariats stratégiques qui lient les deux pays, a fait savoir le diplomate français.

La rencontre a été également l’occasion d’évoquer les moyens d’instaurer un partenariat bilatéral dans les secteurs culturels et artistiques dans le cadre des activités culturelles prévues à l’occasion de la tenue du 18e Sommet de la Francophonie qu’abrietra la Tunisie au mois de novembre 2021.

