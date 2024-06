Le Sénégal, désormais pays producteur de pétrole

Le Sénégal est entré mardi 11 juin dans le club des pays producteurs d’hydrocarbures. « Woodside a procédé à la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays », a indiqué la compagnie australienne dans un communiqué.

Début février, la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen), également actionnaire du projet, avait annoncé l’arrivée sur la zone de l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Léopold Sédar Senghor.

Sangomar est situé à environ 100 km au sud de Dakar, par 780 mètres de fond. Le gisement contient du pétrole et du gaz et devrait produire de 100 000 à 125 000 barils par jour.

Le brut extrait, qui correspond au standard attendu par les marchés européens et asiatiques, est destiné à l’exportation ainsi qu’au marché national. Sa vente générera plusieurs milliards de dollars de revenus sur une période de 30 ans… Des recettes très attendues par le nouveau gouvernement pour la mise en œuvre de son programme.

L’exploitation du gisement découvert en 2014 a pris beaucoup de retard. D’abord prévue en 2021, elle a été retardée à la suite de changement de stratégie, puis à nouveau ralentie par les difficultés de la junior australienne FAR, dont les parts ont finalement été rachetées par Woodside. La première phase de développement du champ pétrolier, toujours en cours puisque de nouveaux forages exploratoires sont prévus, devrait coûter entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars.

« Le début de la production de pétrole pour le Sénégal est une très bonne nouvelle. C’est la concrétisation d’un projet qui a démarré il y a de longues années et cela devrait permettre d’alléger la facture énergétique du pays, qui posait beaucoup de problèmes budgétaires », a réagi au micro de RFI l’Ivoirien Charles Thiemele, directeur Afrique de la société de trading BNG.

Selon ce spécialiste du secteur pétrolier, le pays devrait à terme pouvoir produire plus de 200 000 barils par jour, se rapprochant des niveaux de production de pays comme la République du Congo ou le Gabon.

