Le sit-in du groupe parlementaire se poursuit mais ne bloquera pas les travaux du parlement

Les membres du groupe démocratique au parlement poursuivent leur sit-in devant la salle des plénières, en protestation contre la non publication, par l’institution, d’une déclaration condamnant ouvertement les actes de violence dont a été victime le député Anouar Ben Chahed.

Ridha Zaghmi, membre du groupe a affirmé que le mouvement de protestation observé par les députés du groupe démocratique se poursuivra jusqu’à satisfaction de leur demande.

Ce mouvement, qui a démarré mardi en fin d’après-midi, ne bloquera pas les activités du parlement, ni le vote de la loi de finances 2021, a-t-il tenu à préciser. Il a ajouté que le groupe votera cette loi à travers l’application utilisée en durant le confinement sanitaire.

Commentant les démentis du groupe Al Karama sur l’agression par l’un de ses membres, du député Anouar Ben Chahed, Zaghmi a affirmé que les actes de violence sont été constatés et confirmé, dénonçant le recours d’Al Karama à la diffamation et la déformation de la vérité.

Cette affaire dépasse, selon lui, le groupe démocratique et touchent étroitement aux droits et libertés.

Le député Zouheir Maghzaoui avait déclaré sur les ondes de Shems FM qu’une réunion aura lieu dans l’après-midi avec l’Union Générale Tunisienne du Travail et en présence des représentants de la société civile pour les informer sur la réalité de la situation au parlement.

Maghzaoui estime que le président de la République, l’UGTT et les organisations nationales doivent intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Pour lui la responsabilité politique est partagée entre parlementaires, société civile, organisations nationales et médias.

Pour rappel, les membres du courant démocratique (38 députés) se sont retirés mardi de la plénière et décidé d’entamer un sit-in ouvert.