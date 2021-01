Le SNJT met en garde contre le non respect du protocole sanitaire

Le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SNJT) impute l’entière responsabilité aux établissements médiatiques dans la propagation des contaminations au coronavirus dans les rangs de ses employés.

Dans une déclaration publiée mardi, le SNJT regrette le non respect du protocole sanitaire par ces établissements ainsi que par leurs équipes déployées sur le terrain.

Le syndicat insiste sur le télétravail et la réduction au maximum de la présence physique sur les lieux de travail, soulignant la nécessité d’appliquer rigoureusement les mesures sanitaires.

Le SNJT fait, toutefois, observer que cette situation exceptionnelle ne doit pas servir de prétexte pour porter atteinte aux droits et acquis des journalistes.

Les entreprises de presse doivent fournir tout le matériel d’hygiène et produits désinfectants et assurer le transport du personnel vers les lieux de travail, souligne le syndicat dans sa déclaration.

En ce qui concerne les émissions télé et radio, le syndicat préconiser de limiter le nombre des invités et d’opter, autant que possible, pour les interventions par téléphone.

En conclusion, le SNJT appelle tous les journalistes à l’informer en cas de violations pouvant mettre leur santé en péril.

