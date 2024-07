Le sommet SuperBridge de 2024 réunira les leaders internationaux de la «nouvelle génération» pour l’innovation économique

Le Dubai World Trade Centre (DWTC) et le conseil du SuperBridge ont annoncé que la deuxième édition très attendue du sommet SuperBridge de 2024 aura lieu le 15 et 16 octobre 2024 au One&Only One Za’abeel, à Dubaï. Ce sommet de deux jours coïncidera avec GITEX Global et réunira en un même lieu les futurs dirigeants de l’économie mondiale.

Le thème du sommet de cette année (« Innover pour la prochaine génération ») explorera les divers éléments qui façonnent l’avenir de l’économie mondiale, et ce, autour de cinq sujets majeurs : « puissance économique », « technologie et transformation industrielle », « leadership et équité humaine », « vie et bien-être », et « richesse et investissement ». Le terme « innover » figurant dans le thème incarne une approche proactive de la recherche de solutions aux défis mondiaux les plus urgents, tandis que le terme « prochaine génération » souligne les facettes multidimensionnelles des forces économiques mondiales, de la technologie, du leadership, du bien-être et de l’investissement.

Après le succès de l’édition de l’année dernière qui a reçu 58 intervenants de renom, dont 7 ministres des Émirats Arabes Unis, de l’Égypte, du Pakistan, du Maroc, du Bénin et du Liban, plusieurs intervenants de premier plan ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition. Le sommet inaugural avait accueilli plus de 400 présidents et directeurs généraux, et plus de 2000 cadres supérieurs, qui contrôlent collectivement un capital de 3,5 trillions de dollars dans 140 institutions financières dont le patrimoine cumulé s’élève à 900 milliards de dollars. Ce sommet a également accueilli des représentants du ministère de l’économie des Émirats arabes unis et des conglomérats de premier plan tels que Trip.com, Asset Management One (Japan), et Beijing Academy of AI, entre autres.

Le sommet SuperBridge est connu pour être un catalyseur clé de l’impact économique positif. Par exemple, Trip.com, le sponsor fondateur du sommet de l’année dernière, a inauguré son bureau de Dubaï à la suite de l’événement et entrepris d’importantes initiatives d’expansion en matière de voyage. En outre, un prototype et une démonstration en direct de la plateforme de tokenisation appelée « Project Diamond » de Coinbase Asset Management ont été présentés lors du sommet. Cette démonstration a suscité beaucoup d’engagement, et la plateforme est maintenant en ligne.

