Le stade 15 octobre de Bizerte sera rera recouvert en gazon artificiel

Le terrain du stade municipal 15 octobre de Bizerte sera recouvert de gazon artificiel, selon une décision annoncée au cours d’une séance de travail tenue mercredi au siège du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.

La réunion, présidée par la secrétaire d’Etat à la jeunesse et au sport, Sihem Ayadi, s’est déroulée en présence du député de la région Ahmed Mouha, du gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, du maire de Bizerte, Kamel Ben Amara, et du président de la fédération tunisienne de football, Wadi Jari.

Cette décision fera l’objet d’un conseil municipal exceptionnel que le maire de Bizerte s’est engagé à tenir, selon la page officielle facebook du ministère.

La même source ajoute que la nature du projet sera transformée de projet municipal au projet régional pour que la direction régionale de l’équipement prenne en charge le revêtement du terrain en gazon synthétique de la nouvelle génération et le réaménagement du reste des composantes du stade, moyennant une enveloppe de 1,5 millions de dinars, tandis que la fédération tunisienne de football prendra en charge les frais du relevé topographique pour le présenter ensuite aux parties concernées.

Il a été également décidé, au cours de la même réunion, de commencer immédiatement l’élaboration du programme fonctionnel du projet puis lancer l’appel d’offres tout en veillant à faciliter les formalités administratives et législatives pour que le stade sera le plus tôt possible fonctionnel au cours de la saison 2020-2021.

Concernant la piscine municipale de Bizerte, il a été convenu de consacrer une enveloppe de 200.000 dinars aux études de réaménagement de cet espace et de commencer une restauration partielle pour pouvoir être exploitée dans les plus brefs délais.