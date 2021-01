Le SYNAGRI appelle le gouvernement à fournir les quantités nécessaires d’Ammonitrate aux agriculteurs

Le SYNAGRI a appelé, lundi, le gouvernement et les ministères concernés (Industrie, Commerce, Agriculture) à fournir les quantités nécessaires d’Ammonitrate, tout en garantissant leur bonne distribution.

Le syndicat a souligné dans un communiqué, l’impératif de fournir l’Ammonitrate en raison de la » situation catastrophique que traverse le secteur agricole, notamment les grandes cultures, à cause de l’absence d’engrais dans le pays « . Une situation qui impacte directement, plus de 250 mille agriculteurs.

Le Syndicat a également, fait porter au gouvernement et aux ministères concernés la responsabilité de protéger les intérêts des agriculteurs contre les spéculateurs qui profitent des crises pour hypothéquer l’avenir du pays.