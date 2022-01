Bizerte : Arrivée d’une cargaison de 12200 tonnes d’ammonitrate russe

Un navire russe chargé de 12200 tonnes d’ammonitrate est arrivé, mercredi, à Bizerte, a indiqué le commissaire régional au développement agricole Habib Mrabet à l’agence TAP.

Il s’agit de la 3ème cargaison importée de la Russie destinée essentiellement à assurer la saison des grandes cultures dans les gouvernorats de Grand Tunis, Béja, Jendouba, Zaghouan, Kef, Siliana, Nabeul et Bizerte, a indiqué le responsable.

Rappelons que le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, dans un communiqué rendu public mercredi 17 novembre 2021, la reprise de l’approvisionnement en engrais essentiels, en particulier l’ammonitrate et le DAP, auprès du Groupe chimique tunisien (GCT).

La Tunisie connait ces dernières années une grande pénurie en engrais notamment le dioxyde de phosphate (DAP) et l’ammonitrate à cause des mouvements sociaux et les protestations menés aussi bien dans le bassin minier de Gafsa et à Gabès, où se trouve les usines du Groupe chimique ; lesquels mouvements ont causé des ruptures répétitives de la production des engrais en Tunisie et incité à l’importation.

Environ 60 mille tonnes d’ammonitrate agricole (engrais) ont été importées sur trois lots (durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021) pour combler la régression de la production nationale de cette matière et subvenir aux besoins des différentes zones de production.