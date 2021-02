Le taux de chômage s’établit à 17,4% au 4ème trimestre 2020

Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique, au quatrième trimestre 2020, le nombre des occupés s’établit à 3433.4 mille contre une moyenne de 3511.6 mille au troisième trimestre de 2020, soit une diminution de 78.3 mille. Cette population se répartit en 2524.9 mille hommes et 908.4 mille femmes.

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 52.8% dans le secteur des services, 17.9% dans le secteur des industries manufacturières, 16.0% dans le secteur des industries non manufacturières et 13.3% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Le nombre de chômeurs estimé pour le quatrième trimestre 2020 s’établit à 725.1 mille du total de la population active. Le taux de chômage s’est établi à 17.4%, contre 16.2 % au trimestre précédent.

Le taux de chômage a évolué dans le même sens selon le genre, en augmentant de 0.9 points pour atteindre 14.4% pour les hommes et de 2.1 points pour atteindre 24.9% pour les femmes au quatrième trimestre 2020.

Diminution du taux d’activité au niveau de 47.3%

L’enquête sur l’emploi du quatrième trimestre 2020 a montré que l’effectif de la population active en Tunisie a atteint 4158.5 mille, contre une moyenne de 4188.2 mille au troisième trimestre 2020, soit une diminution de 29.7 mille. En conséquence, le taux d’activité a diminué pour atteindre le niveau de 47.3% au quatrième trimestre 2020, après avoir été d’environ 47.7% au troisième trimestre de cette année.

La population active se répartit en 2949.5 mille hommes et 1209.1 mille femmes, et le taux d’activité est respectivement de 68.8% et 26.8%.