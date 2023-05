Le temps des cerises

La cueillette des cerises a commencé dans la région de Siliana, principal centre tunisien de production de ce « fruit des rois », comme on l’appelle en arabe, en attendant de battre son plein dans les prochains jours, ce qui va modérer un peu leurs prix atteignant, en ce moment, 25 dinars et plus le kilo, dans des points de vente de Tunis.

Selon Radio Monastir, la production de cerises de la région de Siliana représente 93% de la production nationale, tandis que les superficies consacrées à cette arboriculture s’étendent sur 715 hectares dont 585 hectares en irrigué. La production atteint en moyenne 6 mille tonnes par an.

La délégation de Makthar occupe la première place avec 450 hectares, suivie par les délégations de Kesra, Bargou et Siliana sud.