Le tir d’un missile hypersonique sur l’Ukraine est un avertissement à l’Occident « imprudent » 

Le Kremlin a déclaré vendredi que l’attaque contre l’Ukraine à l’aide d’un missile balistique hypersonique récemment mis au point avait pour but de signifier à l’Occident que Moscou répondrait à ses décisions et actions « imprudentes » en faveur de l’Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’exprimait au lendemain de la déclaration du président Vladimir Poutine selon laquelle Moscou avait tiré le nouveau missile – l’Oreshnik ou Hazel Tree – sur une installation militaire ukrainienne.

« Le message principal est que les décisions et les actions imprudentes des pays occidentaux qui produisent des missiles, les fournissent à l’Ukraine et participent ensuite à des frappes sur le territoire russe ne peuvent rester sans réaction de la part de la Russie », a déclaré Peskov à la presse.

« La Russie a clairement démontré ses capacités et les contours des actions de représailles à venir dans le cas où nos préoccupations ne seraient pas prises en compte ont été clairement définis », a affirmé Peskov, cité par l’agence Reuters.

Ila précisé que la Russie n’avait pas été obligée d’avertir les États-Unis de la frappe, mais qu’elle les avait tout de même informés 30 minutes avant le lancement.

Le président Vladimir Poutine reste ouvert au dialogue, a déclaré Peskov, mais il a ajouté que l’administration sortante du président américain Joe Biden « préfère continuer sur la voie de l’escalade ».

