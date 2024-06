Législatives: Les Français votent pour un scrutin historique

Les Français ont commencé à voter dimanche en métropole pour le premier tour d’élections législatives à grand suspense qui pourrait ouvrir la voie à l’accession de l’extrême droite au pouvoir dans une semaine.

« Ce ne sont pas des élections faciles, les résultats sont très incertains, les répercussions peuvent être graves pour la société », a commenté un Bordelais de 38 ans.

« Je suis très inquiète, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là », ajoute, pour sa part, une dessinatrice.

« Nous avons peur de l’avenir, c’est vraiment décisif, il y a des choix qu’on ne voudrait pas », a relevé une retraitée de 73 ans. Certains commerçants ont protégé les vitrines de leurs magasins, fermés le dimanche, par crainte de dégradations.

Plusieurs personnalités politiques se sont déjà rendues aux urnes. Le président du RN Jordan Bardella a voté à Garches dans les Hauts-de-Seine, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) dans sa ville du Havre en Seine-Maritime.

Anciens proches de Jean-Luc Mélenchon tombés en disgrâce, les députés sortants, Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui ont fait campagne sous la bannière du Nouveau Front populaire contre des candidats officiels de La France insoumise, ont voté à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis.

Les Français peuvent se rendre aux urnes jusqu’à 18H00 ou 20H00 dans les grandes villes, heure à laquelle se dessineront les premiers résultats de cette élection susceptible de bouleverser le paysage politique.

Incarné par le visage lisse de Jordan Bardella, 28 ans, le Rassemblement national caracole dans les sondages, qui le créditent de 34 à 37% des intentions de vote, avec la perspective inédite d’obtenir une majorité relative ou absolue le 7 juillet, au soir du second tour.

Selon ces enquêtes d’opinion, à prendre avec précaution tant l’incertitude demeure élevée, le parti lepéniste devance l’alliance de gauche du Nouveau Front populaire, donnée entre 27,5 et 29%, et le camp présidentiel, relégué autour de 20 à 21% des intentions de vote.

- Publicité-