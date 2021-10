L’Egypte se félicite de la formation du nouveau gouvernement tunisien

L’Égypte a salué la formation du nouveau gouvernement tunisien qui rigé par Najla Bouden, relevant « les efforts sincères déployés par l’État tunisien pour répondre aux aspirations de son peuple ».

L’Egypte a également exprimé sa « confiance dans la capacité du nouveau gouvernement tunisien à faire face à tous les défis dans le cadre de la solidarité populaire sous la direction avisée du président tunisien Kais Saied », selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a souligné que « l’Egypte affirme qu’elle continuera à soutenir les efforts de la direction tunisienne dans ses efforts visant à consolider les fondements de la stabilité en Tunisie et à réaliser le progrès et le développement d’une manière qui préserve les capacités de son peuple frère et préserve les institutions de l’Etat national ».

Le communiqué ajoute que l’Égypte se réjouit de travailler avec le nouveau gouvernement « pour améliorer la coopération bilatérale distinguée entre les deux pays »