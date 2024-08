L’entrée Sud de Tunis, prête en septembre prochain

« Le taux global d’avancement des travaux d’extension du projet de la Pénétrante sud de la capitale tunisienne, a atteint des progrès significatifs. Ce projet entrera en exploitation en septembre 2024 ». C’est ce qu’a annoncé le directeur général des ponts et chaussées au ministère de l’Equipement Slaheddine Zouari dans une interview accordée, ce jeudi 1er août 2024 à Africanmanager.

Un projet de 370 MDT, qui sera prêt en septembre prochain

Zouari a révélé que de nombreuses composantes, de cet immense projet qui a coûté 370 MDT (millions de dinars tunisiens), entreront en exploitation au cours du 2ème semestre de cette année 2024, notamment celles liées aux travaux de la 3ème tranche, qui concerne l’échangeur au niveau du l’hôpital des grands brûlés, et le 4ème tranche, qui concerne l’achèvement de l’échangeur de la sortie sud de Bir Al-Qasaa dans le gouvernorat de Ben Arous, précisant que certains échangeur entreront en service d’ici 3 mois au plus tard.

Notre interlocuteur a souligné que le ministère de l’Equipement travaille actuellement à accélérer le rythme des travaux du projet de l’entrée sud de la capitale, qui constitue l’un des grands projets les plus importants en cours de réalisation, notant que les travaux ont officiellement débuté en mars 2021 et se poursuivront sur une période de 3 ans. Il s’agit, selon lui d’un projet qui vise à résoudre le problème des embouteillages majeurs sur cet axe routier qui enregistre déjà le passage d’environ 150 000 véhicules et 5 000 camions aux heures de pointe, avec un nombre prévu de voitures attendu d’environ 220 000 véhicules d’ici 2042.

L’entrée sud de la capitale sera ainsi agrandie sur une longueur de 11,5 km, ce qui en fera un axe routier de 4×2 voies. Les travaux sont constitués de 5 tranches, et comporteront des échangeurs sur une longueur de 6 km, avec l’objectif de protéger les usagers de la route et améliorer la fluidité du trafic.

Cette route reliera le quartier de l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous aux entrées d’Al-Mrouj et à l’entrée de Tunis, en passant par le quartier de Jebel Jloud, pour finir au pont de l’avenue de la république dans la capitale.

L’entreprise chinoise… engagement envers le calendrier

Avec le haut responsable du ministère de l’équipement, nous avons aussi évoqué le sujet du nouveau pont de Bizerte. On apprend ainsi que l’entreprise chinoise chargée d’achever la partie principale du pont, a officiellement commencé mettre en place le chantier conformément à l’autorisation administrative et comme stipulé dans les contrats de transaction, et le chantier devrait être consolidé dans les semaines à venir, pour assurer une exécution dans les délais contractuellement impartis.

Le coût de réalisation de cette tranche chinoise, s’élève à 610 MDT, selon Slaheddine Zouar, qui nous indique que les travaux sur les tranches restantes progressent rapidement et ont enregistré des progrès compris entre 20 et 30 %. Des travaux confiés à des entreprises tunisiennes pour un coût estimé à 150 MDT.

Pour la précision, le pont est techniquement divisé en 3 tranches d’une longueur totale de plus de 9 km, dont la deuxième tranche qui sera réalisée par l’entreprise chinoise. Elle concerne le pont principal qui fait 2,1 km de long au niveau du canal de Bizerte. Le pont sera en double, sur une structure métallique pavée de béton bitumineux. Il se compose de 19 pavés sur une longueur totale d’environ 900 mètres et d’une hauteur de 56 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui devrait permettre le passage de tous types de voitures et de navires.