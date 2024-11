Les ambassades occidentales à Kiev fermées en raison d’une attaque aérienne russe

Les ambassades des États-Unis et d’autres pays occidentaux à Kiev ont annoncé qu’elles restaient fermées mercredi pour des raisons de sécurité, la délégation américaine ayant déclaré avoir reçu un avertissement concernant une attaque aérienne russe potentiellement importante sur la capitale ukrainienne.

Cette mesure de précaution a été prise après que des responsables russes ont promis de réagir à la décision du président Joe Biden de laisser l’Ukraine frapper des cibles sur le sol russe avec des missiles fabriqués aux États-Unis, une décision qui a irrité le Kremlin, a rapporté l’Associated Press.

L’ambassade des États-Unis a déclaré que la fermeture et l’avertissement d’attaque avaient été émis dans le contexte des attaques de missiles et de drones russes contre Kiev et qu’elle prévoyait un retour rapide aux activités normales.

Les ambassades d’Italie et de Grèce ont également fermé leurs portes au public pour la journée, mais le gouvernement britannique a indiqué que son ambassade restait ouverte.

La guerre, qui a atteint mardi le cap des 1 000 jours, a pris une dimension internationale croissante avec l’arrivée de troupes nord-coréennes pour aider la Russie sur le champ de bataille – un développement qui, selon des responsables américains, a motivé le changement de politique de Biden.

Le président russe Vladimir Poutine a par la suite abaissé le seuil d’utilisation de son arsenal nucléaire, la nouvelle doctrine annoncée mardi autorisant une éventuelle riposte nucléaire de Moscou, même en cas d’attaque conventionnelle contre la Russie par tout pays soutenu par une puissance nucléaire.

Cela pourrait inclure les attaques ukrainiennes soutenues par les États-Unis.

- Publicité-