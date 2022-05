Les assurances Gat font bénéfice de plus de 23,6 MDT et les rémunération augmentent aussi

Le bilan clos au 31 Décembre 2021 de la société Gat assurances, totalise 497 848 298 dinars contre 465 122 618 dinars au 31 Décembre 2020 accusant ainsi une augmentation de 7%. Les primes émises et acceptées nettes d’impôts et d’annulation s’élèvent jusqu’au 31 Décembre 2021 à 216 694 922 dinars contre 191 075 320 dinars jusqu’au 31 Décembre 2020, accusant ainsi une augmentation de 13.4 %. La situation au 31 Décembre 2021 dégage un bénéfice net d’impôt de 23 635 935 dinars contre un bénéfice de 15 578 794 dinars au 31 décembre de l’exercice précédent. Côté salaires des dirigeants, la GAT a consacré plus de 549 mille DT à son PDG (honoraire mensuel net de 36.440 DT pour Mohamed Dkhil), et 168 mille DT pour les administrateurs. Côté salaires du personnel, Les charges de GAT assurances s’élèvent au 31/12/2021 à 18 444 309.008 DT, en augmentation de 9,7%

Les placements de GAT ASSURANCES totalisent 31 décembre 2021 un montant net de 356 414 869 dinars contre 318 112 554 dinars au 31 Décembre 2020, soit une augmentation de 38 302 316 dinars. Les provisions techniques nettes de recours ont enregistré une augmentation de 16 973 916 dinars en passant de 274 704 282 dinars au 31 Décembre 2020 à 291 678 198 au 31 Décembre 2021.