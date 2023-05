Les banques, pas toutes, font crédit de 400 MDT en devises à l’Etat

Mme Sihem Nemsia, ministre tunisienne des Finances, a supervisé, ce matin au siège du ministère, le cortège de signature d’une convention de mobilisation d’un crédit syndiqué en devises fortes auprès de 12 établissements bancaires locaux, d’un montant supérieur à 400 millions de dinars exclusivement en devises (€ & $).

Le communiqué de cette cérémonie de signature, n’a pas donné détail des banques participantes à ce nouveau crédit syndiqué, mais nous croyons savoir que trois banques (Biat, ATB et QNB) n’auraient pas pris part à ce tour de table financier. On croit aussi savoir que ce crédit syndiqué, aurait comporté une partie consacrée au TRE (Tunisiens résidant à l’étranger), et que le taux moyen de ce nouveau crédit aurait été de 1,75 %.

Rien cependant sur la maturité, et encore moins sur le ou les projets qui pourraient être financés par ce crédit, sauf cette précision du communiqué du MTF, indiquant que « cette convention s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources d’emprunt pour financer le budget de l’Etat programmée dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2023, notant que cet emprunt est une forme de financement appropriée en termes de conditions et de coût ».

La ministre Nemsia n’a par contre pas manqué d’apprécier l’interaction positive dont ont fait preuve les banques tunisiennes dans la négociation de la conclusion de l’accord relatif à ce prêt », et « le rôle pivot joué par le secteur financier et bancaire dans l’accompagnement des efforts de l’Etat pour le maintien des équilibres financiers et l’accompagnement du mouvement économique ».