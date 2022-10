Les boulangeries affiliées à la Conect n’observeront pas de grève mercredi

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) a indiqué, mardi, que les propriétaires de boulangeries qui lui sont affiliées ne prendront pas part à la grève prévue le 19 octobre courant.

« Les boulangeries affiliées à la Conect poursuivront leurs activités et veilleront à garantir l’approvisionnement en pains pour les citoyens », a souligné l’organisation dans un communiqué.

La Chambre syndicale nationale des propriétaires de boulangeries, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) avait annoncé, plus tôt dans la journée, que les boulangeries classées dans les différentes régions du pays suspendront leurs activités, mercredi 19 octobre.

Cette décision avait été prise à l’issue d’une réunion urgente tenue au siège de l’UTICA, a précisé la chambre dans un communiqué publié, mardi.

Un sit-in ouvert sera également observé, au siège de l’UTICA, jusqu’à la satisfaction des demandes soumises au ministère du Commerce et du développement des exportations, d’après la même source.

L’Agence TAP n’est pas parvenue à joindre le président de la chambre pour des éclaircissements à ce sujet.