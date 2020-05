Devant initialement se tenir à Budapest (Hongrie), le 24 juin 2020, les Business Meetings Tuniso-Hongrois auront lieu à la date prévue mais par visioconférence, à cause de la crise sanitaire du COVID-19, a fait savoir le CEPEX, sur son site.

En effet, le Cepex a coordonné avec l’ambassade de Hongrie à Tunis pour que ces rencontres aient lieu dans une configuration virtuelle, ce qui constitue une première pour la maison de l’exportateur.

Les filières ciblées ont été identifiées sur la base de la concordance de l’offre exportable disponible et les besoins immédiats en importation de biens en Hongrie. Elles sont essentiellement, celles des Produits agricoles et agro-alimentaires, des composants automobiles, des Industries électriques et électroniques, de la Biotechnologie agricole, de la Gestion de l’eau, des Dispositifs médicaux et industries pharmaceutiques et du Textile et habillement. Les entreprises œuvrant dans les filières citées et intéressées par l’établissement de contacts d’affaires avec des importateurs hongrois, ont été appelées à se pré-inscrire au plus tard le jeudi 28 mai 2020. Les profils des entreprises pré-inscrites seront transmis aux prospects hongrois qui auront à sélectionner leurs vis-à-vis tunisiens. Les entreprises retenues seront informées de leur participation et du planning de leurs rendez-vous.