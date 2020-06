Les certificats de visite technique venus à expiration, valables jusqu’au 3 août 2020

L’Agence Technique des Transports Terrestres (A.T.T.T) a décidé de prolonger la validité des certificats de visite technique qui expirent au cours de la période du 22 mars au 14 juin 2020, jusqu’au 3 août 2020, (sauf pour les tracteurs agricoles, généralement utilisés pour des activités agricoles ou autres, dont la validité des certificats de visite technique a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020).L’ ATTT a précisé dans un communiqué publié mercredi à Tunis, que la reprise des services de visite technique périodique aura lieu après pré-réservation d’une date à distance par le propriétaire du véhicule via le site officiel de l’agence www.attt.com.tn dans tout centre de visite technique à son choix. (A l’exception des tracteurs agricoles qui restent soumis à la réglementation en vigueur), et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de confinement orienté. La pré-réservation doit être effectuée au moins une semaine avant la date d’expiration des certificats de visite technique. De même, la décision de prolongation ne concerne pas les certificats de visite technique arrivés à expiration avant le 22 mars 2020 .

Tous les véhicules qui ont déjà passé une visite technique occasionnelle, ne sont pas concernés par la prolongation mentionnée au premier point ci-dessus. La prolongation de la validité des certificats de visite technique des véhicules concernés n’exempte pas le propriétaire du véhicule de la nécessité de maintenir son véhicule en bon état, de manière à garantir la sécurité de ses conducteurs et à répondre aux conditions prévues par la législation en vigueur. Sur ce point, l’ATTT a relevé qu’elle n’assume aucune conséquence due au non-respect de ces procédures, indiquant que ce communiqué annule et remplace les communiqués précédents relatifs à la prolongation de la validité des certificats de visite technique.

Un numéro vert 80100100 a été mis en place pour avoir plus d’informations ou bien contacter l’agence à travers l’adresse email [email protected]