Les commerçants de gros des produits alimentaires contre l’application de cahier des charges relatif au commerce des produits subventionnés

-La chambre nationale du commerce de gros des produits alimentaires relevant de l’UTICA , a refusé, mardi, l’application du cahier des charges, régissant le commerce de gros des produits alimentaires subventionnés, dans sa version actuelle.

« Selon tous les présidents des chambres régionales, le ministère du commerce n’a pas associé la profession dans l’élaboration de ce cahier des charges publié officiellement le 8 décembre 2020 », précise la chambre dans un communiqué publié, mardi à Tunis. Et d’appeler les commerçants de gros des produits alimentaires à reporter l’application de ce cahier des charges jusqu’à l’identification des solutions avec le ministère du commerce.

Il a été convenu lors de cette séance de fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais avec le ministre du Commerce et du développement des exportations pour trouver des solutions alternatives et opérationnelles afin de promouvoir le secteur et organiser les circuits de distribution.

Le ministère du commerce a obligé les commerçants de gros des produits alimentaires voulant commercialiser des produits de base subventionnés d’inscrire, quotidiennement, tous les achats et les ventes en produits subventionnés dans les systèmes d’information ou les registres.