Les contaminations par le variant britannique montent à 144, selon le ministre de la Santé

144 cas de contamination par le variant anglais de Covid-19 ont été enregistrés dans 16 gouvernorats, a annoncé vendredi Faouzi Mehdi ministre de la Santé lors d’une conférence de presse. Les équipes médicales ont accentué les examens et les analyses afin de circonscrire la propagation de ce virus, a-t-il ajouté. Les hôpitaux enregistrent une affluence constante notamment avec la demande continue des lits de réanimation et de l’oxygène, a regretté le ministre. Le taux des tests positifs a évolué de 19pc face à une propagation rapide de contamination par le coronavirus, a noté Mehdi rappelant l’importance de la campagne de vaccination lancée depuis le 13 mars dernier.

La campagne de vaccination a enregistré une évolution soit 42pc du personnel de la santé inscrits ont bénéficié du vaccin anti-covid-19, et un taux de 36pc pour les personnes âgées de plus de 75 ans. En coopération avec le ministère de la justice, le ministère de la santé entamera une campagne de vaccination des détenus en plus de l’ouverture prochaine de 7 nouveaux centres dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul, Ariana Monastir et Sousse, a notamment précisé Faouzi Mehdi.