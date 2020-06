Les déplacements entre les régions autorisés dès le 4 juin et rèouverture des frontières le 27 juin

Réunie lundi sous la présidence du chef du gouvernement Elyès Fakhfakh, la commission nationale de lutte contre le covid-19 a décidé qu’a partir du 4 juin 2020, les Tunisiens rapatriés seront soumis à un isolement sanitaire obligatoire dans un hôtel pour une durée de sept jours à leurs propres frais et sept jours supplémentaires de suivi sanitaire rigoureux.

Les membres de la commission ont également décidé d’autoriser la circulation et les déplacements entre les régions à partir du 4 juin et l’ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à partir du 27 du même mois.

Une conférence de presse aura lieu ce mercredi 3 juin au siège de la présidence du gouvernement pour donner plus de détails sur ces nouvelles mesures.