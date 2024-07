Les députés britanniques demandent que le pétrolier transportant du carburant pour Israël soit bloqué à Gibraltar

Dans une lettre adressée au ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, des députés britanniques ont demandé qu’un pétrolier battant pavillon américain et se dirigeant vers Israël avec 300 000 barils de mazout soit empêché d’accoster à Gibraltar.

Selon le journal britannique Guardian, le pétrolier devait arriver au port de l’île administrée par le Royaume-Uni dans le courant de la journée de mardi. Le gouvernement de Gibraltar a déclaré qu’il n’avait pas reçu de demande d’accostage.

Les parlementaires, dont des membres du Scottish National Party, du Labour et du Green Party, ont déclaré que le gouvernement devait empêcher l’utilisation de Gibraltar comme sanctuaire pour fournir du carburant militaire à la guerre d’Israël contre Gaza. « Le carburant serait utilisé pour les avions de chasse F-16 et F-35 de l’armée de l’air israélienne, qui larguent des bombes sur les habitants de Gaza », ont-ils déclaré dans leur lettre.

Ils ont également déclaré que Gibraltar ne devait pas se rendre complice de la violation du droit international par Israël. « Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués dans les attaques d’Israël », rappellent les parlementaires.

