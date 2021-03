Restructuration de la dette de TAV Tunisie pour un montant de 435,1 millions d’euros

Le cabinet d’avocats d’affaires international Clifford Chance a annoncé la retructuration de la dette de TAV Tunisie pour un montant de 435,1 millions d’euros

- Publicité-

Selon le cabiner qui a conseillé TAV Tunisie et ses actionnaires sur l’opération, la transaction a abouti à ce que sa dette senior et ses comptes de couverture, d’un montant total de 435,1 millions d’euros, soient en partie remboursés avec une décote et en partie convertis en dette senior et en actions participatives tunisiennes donnant droit aux prêteurs à des flux de trésorerie excédentaires de TAV Tunisie après le service de la dette.

TAV Tunisie est l’opérateur des aéroports d’Enfidha-Hammamet et de Monastir.

L’équipe de Clifford Chance était composée de Delphine Siino Courtin (photo), associée, Sohini Kar-Purkayastha, conseillère juridique, et Cecely Richard-Carvajal, associée.