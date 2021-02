TAV Tunisie effectue une saisie conservatoire sur les comptes de Tunisair !

La saisie conservatoire, effectuée par la société TAV Tunisie qui exploite les aéroports Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba, sur les comptes bancaires de la compagnie Tunisair, vise le recouvrement de 8 millions d’euros (29 MD), par rapport à un total de dettes de 20 millions d’euros, (65,6 MD), sans compter les pénalités de retard qui remontent à l’année 2015, a indiqué la directrice générale de TAV Tunisie Kehna Mamlouk, dans un entretien téléphonique accordé à l’Agence TAP.

» Nous ne demandons pas à Tunisair de payer toute la somme des impayés qui a fait l’objet de la saisie conservatoire (8 millions d’euros), mais une partie des impayés, qui sera déterminée selon les négociations et nous sommes également prêts à procéder à un rééchelonnement de nos créances auprès de Tunisair « , a -t-elle avancé

» Nous sommes des partenaires et TAV Tunisie attend des propositions de la part de Tunisair, ainsi que des solutions courageuses, d’autant plus que les deux sociétés vivent dans le même climat économique et subissent les mêmes difficultés financières causées par la pandémie de Covid-19 « .

Mamlouk a rappelé que cette saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Tunisair est décidée après plusieurs tentatives de la part de TAV Tunisie pour trouver des solutions pour le recouvrement de ces impayés, faisant remarquer que la compagnie Tunisair n’a présenté aucune proposition ni de paiement, ni de rééchelonnement de ses dettes et qu’elle a été prévenue par TAV Tunisie au sujet de la saisie sur ses comptes bancaires, auprès de la justice.

Elle a fait savoir que TAV Tunisie devra se réunir demain vendredi 19 février 2021 avec le ministre du Transport et de la logistique ainsi que les responsables de Tunisiair et de l’OACA, soulignant la disposition de TAV Tunisie à trouver un accord final satisfaisant pour les deux parties, dans un délai de 10 jours, avant d’informer officiellement Tunisair de la décision judiciaire de la saisie conservatoire.

Mamlouk a rappelé que TAV Tunisie a été obligée de remettre un dossier à la justice pour demander de faire une saisie sur les comptes bancaires de Tunisair, après que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a effectué une saisie sur les comptes d’une des sociétés du groupe Tunisair (Tunisie Catering )

Et de souligner également que TAV Tunisie n’a pas de dettes envers Tunisair et a honoré tous ses engagements financiers envers l’Etat Tunisien

La responsable a rappelé la situation difficile que vit TAV Tunisie avec la suspension du trafic aérien, depuis 4 mois, à cause de la pandémie du coronavirus, précisant que la société a entamé son programme de licenciement de 180 agents, pour des raisons économiques.

Les syndicats des agents et cadres de tous les corps de métiers du groupe Tunisair ont décidé d’entamer une grève ouverte dès demain, vendredi 19 février à partir de midi.

Cette grève ouverte vise à « renouveler la demande de sauvetage du transporteur national confronté au spectre de la faillite », notamment après la publication d’une décision de saisie sur ses comptes bancaires suite à une plainte déposée par la société « Tav Tunisia ».

