Les entreprises privées de l’électricité et du gaz suspendront leurs activités

Les entreprises privées du secteur de l’électricité et du gaz suspendront leurs activités le 3 février 2020, ont annoncé jeudi, les chambres syndicales nationales des services d’équipements électriques et des entrepreneurs de travaux de gaz relevant de l’UTICA;

Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue au siège de l’organisation patronale sur la situation dans le secteur après mesure adoptée par la Société tunisienne d’électricité et de gaz “STEG “, de changer le système de passation des marchés avec les entreprises d’installation et de maintenance du secteur de l’électricité et du gaz.

Les participants à la réunion ont été informés du déroulement des négociations et des propositions des professionnels relatives aux contrats et aux prix des prestations avec les différentes administrations et la STEG, d’après un communiqué de l’UTICA .

Le vice président de l’UTICA Hichem Elloumi a, à cette occasion, réaffirmé l’appui de l’organisation aux demandes formulées par les professionnels relatives à la fixation des prix et au contrat d’exécution des travaux, de leur durée et de leur renouvellement par tacite reconduction. Les contrats cadres entre la STEG et ses sous-traitants doivent être négociés et approuvés d’un commun accord, a-t-il ajouté, soulignant que les tarifs doivent prendre en considération la pérennité des entreprises du secteur en majorité de très petites PME, selon lui.

Les entreprises du secteur emploient des milliers de personnes et que ces emplois sont menacés par

cette décision de la STEG, a-t-il dit .

Mercredi, les deux chambres avaient déja, évoqué dans un communiqué, l’adoption par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, d’un “système d’appel d’offres d’une durée de six mois ainsi que le renouvellement des contrats avec ces sociétés pour une période de six mois seulement, au lieu de 3 ans, habituellement”.

Cette mesure menace, selon les deux chambres, “l’existance de centaines de sociétés opérant dans ce domaine, lesquelles sont de très petite taille et ont des moyens très limités et peut engendrer d’éventuelles perturbations au niveau de la maintenance et des services présentés par la STEG”.