Les Européens aux urnes pour fixer le cap politique des cinq ans à venir

Des millions d’Européens votent dimanche dans une vingtaine de pays pour élire un nouveau Parlement européen, où les équilibres politiques pourraient être modifiés par la poussée annoncée de l’extrême droite, notamment en Italie et en France.

La Grèce, où une vague de chaleur est attendue, a donné le coup d’envoi, suivie par la plupart des autres pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, la France ou l’Espagne.

La « grande coalition » actuelle droite/socialistes/libéraux, qui forge les compromis dans l’hémicycle européen, devrait, selon les sondages, y conserver la majorité, mais elle pourrait voir sa marge de manœuvre réduite, l’obligeant à trouver des forces d’appoint et augurant d’intenses tractations dans les semaines à venir.

« Les problèmes sociaux – le logement, l’éducation ou le climat – doivent être résolus (…) et j’espère qu’ils le seront de manière européenne », explique UNE retraitée autrichienne, âgée de 65 ans, à la sortie d’un bureau de vote à Vienne.

Près de deux ans et demi après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, plus de 360 millions d’Européens sont appelés aux urnes pour désigner 720 membres du Parlement européen.

Les Pays-Bas avaient lancé le scrutin jeudi en confirmant, selon des estimations, une poussée du parti d’extrême droite de Geert Wilders, même s’il doit se contenter de la deuxième place derrière la coalition sociale-démocrate et écologiste.

La plupart des analystes s’attendent à un recul des écologistes dans la plupart des pays, notamment en France où ils courent le risque de ne pas franchir la barre des 5%, indispensable pour envoyer au moins un député à Strasbourg.

- Publicité-