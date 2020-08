Les expatriés tunisiens pourront ouvrir un compte de placement à distance, dès le 1er octobre

Un mémorandum d’entente a été signé, vendredi à Tunis, entre le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïche et le directeur Général de la Banque Nationale Agricole (BNA), Habib Belhaj Gouider pour permettre aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) d’ouvrir un compte de placement à distance , auprès des banques tunisiennes (en devises) , avec un taux d’intérêt annuel de 2% (remboursable en dinar tunisien).

A partir de 1er octobre 2020, cette convention sera opérationnelle avec la BNA et elle sera généralisée, au cours de prochaines étapes, avec les différentes banques tunisiennes, a indiqué le ministre des finances. Et de préciser lors de la cérémonie de signature de cet accord avec la BNA, que ce nouveau produit financier contribuera à renforcer les relations entre les TRE et le secteur bancaire en Tunisie et apporter des devises au pays et développer l’économie nationale.

De même, Yaïche a souligné que ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre des nouvelles mesures annoncées, le 21 juillet 2020, par le ministère des finances au profit des tunisiens résidents à l’étranger.De son coté, le DG de la BNA a affirmé que ce nouveau produit financier va permettre aux TRE dont le nombre est estimé à 1,6 million de Tunisiens, d’échanger avec le secteur bancaire à distance et d’utiliser les technologies modernes, ce qui permettra de consolider leurs transactions financières et contribuer à développer l’économie nationale.