Les exportations du textile & habillement s’envolent de 21,86% à fin mai

Les exportations du secteur du textile et de l’habillement, en Tunisie, poursuit depuis le début de cette année 2022, son rythme d’ascension, enregistrant une croissance de 21,86% au cours des cinq premiers mois de l’année actuelle.

En dinar, celles-ci ont atteint une valeur de 3712,9 MD, soit environ 1137,8 millions d’euros, par rapport à la même période de l’année 2021.

Le taux de couverture est ainsi estimé à 117%, selon des statistiques du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Ces résultats ont largement dépassé la valeur des exportations durant la même période de l’année 2019 (avant la propagation du COVID-19) que ce soit en dinars 6,76% (3477,7 MD) ou en euro 12,05% (1015,4 millions d’euros).

Les mêmes données statistiques révèlent que les exportations ont évolué au cours du mois de mai 2022, de 38,77% en dinar pour atteindre 675,7 MD et de 42,35% en euro, soit une valeur de 208,3 millions d’euros, par rapport à la même période de l’année 2021.

La valeur des exportations des « pantalons » a augmenté jusqu’à fin mai 2022, de 28,73% en dinar pour atteindre 893,5 MD et à 273 millions d’euros, soit une croissance de 30,2%, par rapport à la même période de l’année dernière, sachant que ces exportations représentent 29% de l’ensemble des exportations des prêts-à-porter.

Les exportations tunisiennes destinées aux marchés français, italien, allemand, belge, espagnol, anglais et portugais, ont connu une hausse respectivement de 15,3%, 28,3%, 43,3%, 12,2%, 24,9%, 40,6%, et 44,8%, alors que les exportations vers le marché hollandais ont accusé une baisse de 5,1%.

Pour les exportations des prêts-à-porter destinées à l’Union Européenne, elles ont atteint à fin mai 2022, près de 871,9 millions d’euros, enregistrant ainsi une hausse de 24,28%, par rapport à la même période de l’année précédente. Ces exportations représentent 77% de l’ensemble des exportations du secteur, selon la même source.