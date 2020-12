Les Fans de Saïed sont en majorité au Sud, et les insatisfaits de Mechichi sont en majorité au Nord

Emrhod Consulting, vient de rendre publics les résultats d’un sondage d’opinion. D’abord sur les intentions de vote pour les présidentielles. L’actuel chef de l’Etat tunisien Kais Saïed y remporterait les suffrages selon 49 % des sondés. Il a certes perdu de sa superbe et 13 points dans les sondages, mais on en voudrait toujours comme président.

A détailler ce résultat par région, , on se rend compte que 68 % des voix qui lui iraient seraient dans la région du Sud, à 67 % du Centre, à 41 % des régions du Sahel. Il est moins aimé au Nord où seulement 38% l’ont plébiscité et encore moins (31 % des sondés) du Grand-Tunis.

Pour le chef du gouvernement, Emrhod a plutôt fait sondage sur l’appréciation des premiers mois de son mandat. Une petite note sur les amateurs du chef du gouvernement tunisien, fait apparaitre que les satisfaits de la manière dont Mechichi gère l’Etat, sont à 24 % au Nord, et à 23 % dans les régions du Sahel. Et paradoxalement, c’est les régions du Nord tunisien qu’on retrouve le plus haut taux d’insatisfaits de la performance de son gouvernement (52,6 % des sondés), suivi du Grand-Tunis où 46,1 % des sondés se sont déclarés pas satisfaits du tout de sa performance chez Emrhod Consulting. Au Centre, c’est un taux de mécontents d’un peu plus de 40 %