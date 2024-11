Les fonctionnaires US peuvent être personnellement responsables des abus israéliens, selon DAWN

DAWN, un groupe de défense des droits basé aux États-Unis, se félicite des mandats d’arrêt lancés contre Netanyahu et Gallant et avertit les responsables de l’administration Biden – notamment le secrétaire d’État Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin – qu’ils pourraient être les prochains à faire l’objet d’un mandat d’arrêt.

« En continuant à fournir une assistance militaire aux responsables israéliens, y compris au premier ministre Netanyahou, malgré les accusations crédibles de crimes de guerre portées par la CPI, les dirigeants américains … s’exposent à une responsabilité personnelle en vertu du droit international », a déclaré Raed Jarrar, directeur des activités de plaidoyer de DAWN, dans un communiqué.

« L’article 25(3)(c) du Statut de Rome définit clairement la responsabilité pénale pour l’aide et l’encouragement aux crimes de guerre, qui s’applique aux individus dans les États non membres comme les États-Unis lorsque leurs actions permettent des violations relevant de la juridiction de la CPI.

Si les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence de la Cour, la Palestine, elle, la reconnaît. Ainsi, selon les défenseurs des droits de l’homme, l’implication des États-Unis dans les crimes de guerre commis en Palestine rend les fonctionnaires américains passibles de poursuites devant la CPI.

Une étude récente de l’université Brown a révélé que l’administration Biden a dépensé 17,9 milliards de dollars en assistance à la sécurité d’Israël au cours de l’année écoulée – des fonds qui ont été essentiels à la guerre dévastatrice de l’allié américain contre Gaza.

